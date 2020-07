A Venezuela decidiu "deixar sem efeito" a decisão de expulsar a embaixadora Isabel Brilhante Pedrosa, chefe da delegação da União Europeia (UE) em Caracas, informaram nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores venezuelano e o bloco europeu.

O chanceler da Venezuela, Jorge Arreaza, e o alto representante da UE para Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, concordaram em conversa por telefone "sobre a necessidade de manter o quadro das relações diplomáticas, especialmente nos momentos em que a cooperação entre ambas as partes pode facilitar os caminhos do diálogo político", de acordo com uma declaração conjunta.