O vice-presidente do Paraguai, Hugo Velázquez, prestou depoimento nesta segunda-feira aos promotores que investigam o polêmico acordo com o Brasil para a compra da energia produzida por Itaipu, pacto que motivou um pedido de impeachment contra ele e contra o presidente do país, Mario Abdo Benítez, por parte da oposição.

Velázquez conversou por cerca de seis horas com os promotores na sede da vice-presidência do Paraguai, em Assunção, capital do país, e repassou a eles mensagens trocadas por telefone sobre as negociações do acordo. A oposição acusa o governo de entreguismo por considerar que o pacto é lesivo aos interesses do Paraguai.