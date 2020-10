Autor do único gol da vitória do Real Madrid sobre o Valladolid nesta quarta-feira, no estádio Alfredo di Stéfano, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, o atacante Vinícius Júnior comemorou a atuação decisiva após ter começado a partida no banco de reservas.

"Todos estamos contentes com o jogo que fizemos hoje. O primeiro tempo foi um pouco difícil, jogamos com o mesmo esquema tático do fim de semana, contra o Betis (4-4-2 com Jovic e Benzema no ataque). O mister (Zinedine Zidane, técnico do Real) mudou a formação no segundo tempo, e Asensio e eu mudamos o jogo", analisou o brasileiro em entrevista à emissora de televisão "Movistar Plus" após o triunfo.