O suposto informante da Agência Central de Inteligência (CIA) no Kremlin que os Estados Unidos "resgataram" em 2017 e identificado pela mídia russa como Oleg Smolenkov, abandonou sua residência nos arredores de Washington logo após sua história vir à tona, segundo revelou seus vizinhos ao jornal americano "The Washington Post".

De acordo com os moradores da região consultados pelo jornal, os Smolenkov abandonaram a propriedade às pressas na última segunda-feira, depois que a emissora "CNN" e o jornal "The New York Times" informaram pela primeira vez - sem revelar sua identidade - a existência de um informante da CIA no Kremlin.