No início das operações na Bolsa de Nova York, o Dow Jones caiu 1.775,66 pontos, para 24.089,12, com as 30 empresas listadas no negativo, destacando o impacto das companhias petrolíferas americanas Chevron (-14,47%) e Exxon Mobil (-14,28%). EFE/JUSTIN LANE

A Bolsa de Wall Street entrou em colapso nesta segunda-feira com todos os indicadores no vermelho e o Dow Jones em baixa de 6,87%, além de um rendimento de títulos do Tesouro em queda histórica - 0,318% -, o que fez com que a sessão fosse interrompida apenas 15 minutos após a abertura.

Em meio ao pânico sobre os efeitos econômicos do coronavírus e da guerra de preços do petróleo, as operações foram paralisadas às 9h49 (10h43). O mecanismo, chamado 'circuit breaker' não era acionado desde 1º de dezembro de 2008, em plena crise financeira.