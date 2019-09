O grupo Walmart anunciou nesta terça-feira que deixará de vender munição para armas curtas nos Estados Unidos devido aos últimos grandes tiroteios no país - como o que deixou 22 mortos em uma de suas lojas em El Paso, no estado do Texas - e pediu ao Congresso para restringir o acesso a armamentos.

Metade das 4.700 lojas do Walmart nos EUA vende armas de fogo, e a medida entrará em vigor assim que acabar o estoque atual.