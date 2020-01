A procuradora Jackie Lacey, do condado de Los Angeles, acusou nesta segunda-feira o produtor de cinema Harvey Weinstein de supostamente abusar sexualmente de uma mulher e estuprar outra.

As conclusões da Procuradoria foram divulgadas no mesmo dia em que Weinstein compareceu, com o auxílio de um andador, à Suprema Corte de Nova York para iniciar o julgamento no qual enfrentará cinco acusações de crimes como esses.