O ex-ministro da Educação e novo diretor-executivo do Grupo de Acionistas que o Brasil representa no Banco Mundial, Abraham Weintraub. EFE/Arquivo

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, renunciou ao cargo nesta quinta-feira, após constante pressão e em meio a conflitos do governo do presidente Jair Bolsonaro com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Weintraub, questionado por declarações polêmicas e por ter participado recentemente de uma manifestação bolsonarista que defendeu o fechamento do Congresso e do STF, anunciou a renúncia em vídeo divulgado nas redes sociais.