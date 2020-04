Foco da pandemia da Covid-19, a cidade de Wuhan, na China, revisou nesta sexta-feira o número de mortes causadas pela doença na região e adicionou mais 1.290 óbitos aos 2.579 anunciados até o momento, totalizando 3.869.

Horas antes, a própria Comissão Nacional de Saúde havia informado sobre o número total de mortos em Wuhan era 2.579, enquanto na província de Hubei, as vítimas estão em 3.222.

De acordo com a agência de notícias estatal chinesa "Xihnua", o governo de Wuhan também revisou o número total de casos do novo coronavírus, embora o aumento percentual seja menor: 325 casos a mais para 50.333 em comparação aos 50.008 relatados pela Comissão Nacional de Saúde.

Em uma notificação, segundo a agência, o Centro Geral de Controle e Prevenção de Pandemia do município de Wuhan disse que "as revisões foram feitas de acordo com as leis e regulamentos, bem como com o princípio de prestar contas à história, o povo e aos mortos".

"Isso garante que as informações sobre a pandemia da Covid-19 na cidade sejam abertas e transparentes e que os dados sejam precisos", afirma a notificação.

Além disso, aponta quatro razões para as "discrepâncias" nos dados.

A primeira é que "um número crescente de pacientes no início da epidemia sobrecarregou os recursos médicos e a capacidade de admissão das instituições médicas"; portanto, "alguns pacientes morriam em casa sem serem tratados em hospitais".

O segundo argumenta que, no auge da epidemia em Wuhan, os hospitais operavam "além de suas capacidades" e o pessoal médico "estava concentrado em salvar e tratar pacientes", resultando em "relatórios tardios, com omissões e erros".

A terceira razão assegura que, devido ao rápido crescimento de hospitais designados para o tratamento de pacientes com Covid-19 - incluindo provinciais, municipais, privados e construídos temporariamente -, "algumas instituições médicas não estavam ligadas à rede de informações epidêmicas e eles falharam em relatar seus dados a tempo".

E o quarto argumento afirma que as informações registradas sobre os pacientes falecidos "estavam incompletas e houve repetições e erros" nos relatórios fornecidos.