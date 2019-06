O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira na cúpula realizada em Pyongyang com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que ajudará o regime a abordar suas preocupações em matéria de segurança, dando a entender que tentará impulsionar um acordo de paz na região.

As palavras de Xi, transmitidas pela emissora de televisão chinesa "CCTV", representam um respaldo para o regime norte-coreano em um momento no qual o diálogo sobre desnuclearização com os Estados Unidos está atolado desde a cúpula de Hanói em fevereiro.