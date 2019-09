O presidente da China, Xi Jinping realizou nesta segunda-feira uma chamada à unidade e o fortalecimento do "vínculo estreito" do povo chinês em torno do Partido Comunista (PCCh) para poder criar uma "força sem comparação" que possa superar os desafios do país.

Em discurso durante uma recepção de gala no Grande Palácio do Povo para comemorar o 70º aniversário da República Popular da China, Xi disse que continuará implementando o princípio de "um país, dois sistemas" em Hong Kong e Macau e que ambos continuarão desfrutando de um "alto grau de autonomia".