O funeral de Estado do ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe, que morreu no último dia 6, está sendo realizado neste sábado no Estádio Nacional de Harare, em grande ato com a presença de 11 líderes africanos.

O caixão com os restos mortais de Mugabe chegou ao estádio rodeado de militares de alta patente e parentes, entre eles a viúva, Grace. Todos caminharam por um tapete vermelho até a estrutura montada no centro, onde serão feitos os discursos de homenagem.