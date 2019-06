A advogada e ativista Zuzana Caputová tomou posse neste sábado em Bratislava, diante dos 150 membros do Conselho Nacional (Parlamento), como presidente da Eslováquia, tornando-se a primeira mulher a assumir o cargo máximo do país, em cerimônia transmitida pela televisão "TA3".

"Juro, pela minha honra e consciência, fidelidade à República da Eslováquia e cuidar pelo bem-estar da nação eslovaca, e as minorias nacionais e outros grupos étnicos", disse Zuzana diante do chefe do Tribunal Supremo e da Constituição.