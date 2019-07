Baseada no universo Star Wars e uma das principais apostas para a nova plataforma de streaming da Disney, "The Mandalorians" ganhará uma segunda temporada - com direito a anúncio feito antes mesmo de o primeiro episódio da série ir ao ar.

A informação foi confirmada pelo diretor Jon Favreau, responsável também pelo esperado remake de "Rei Leão", em entrevista ao programa "Jimmy Kimmel Live", da rede de televisão "ABC".