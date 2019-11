Caminhoneiros realizaram um protesto nesta quarta-feira em Santiago, no Chile. EFE/Elvis Gonzalez

Caminhoneiros realizaram um protesto nesta quarta-feira em rodovias de acesso ou que circundam Santiago, no Chile, contra as tarifas de pedágio cobradas em todo o país, o que gerou caos no horário de rush na capital.

O ato, convocado por um coletivo da categoria, consistiu nos condutores dirigirem em comboio lentamente, depois de dois dias de rodadas de negociação com o governo, sem qualquer resultado positivo, por reduções nos valores diários e mensais.