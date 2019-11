Rafael Nadal (tenista): "Gostaria de parabenizar a Agência Efe pelo 80º aniversário. É um número muito importante, e quero agradecer a grande cobertura que dão a todo o deporte espanhol durante todos esses anos. Uma agência como a Efe, que pode abordar as notícias do esporte ao redor do mundo, é de uma grande ajuda para nós. Graças a vocês, nossos êxitos, nossas vitórias, nossas derrotas, têm mais repercussão. Quero agradecê-los pelo grande trabalho que fazem. Desejo toda a sorte do mundo no futuro e que possam completar muitos anos mais, para seguir trabalhando desta maneira". EFE/EPA/WILL OLIVER

Por causa do aniversário de 80 anos da Agência Efe, o mundo do esporte se somou às comemorações, com diversas personalidades enviando mensagens de parabéns, com destaque ao profissionalismo que caracteriza os mais de 3 mil jornalistas da empresa, que atuam mais de 60 países.

Atletas como Rafael Nadal, Pau Gasol, o técnico argentino Diego Simeone e até mesmo o presidente da Fifa, o suíço Gianni Infantino, se manifestaram. Confira as declarações dos desportistas:.

Rafael Nadal (tenista): "Gostaria de parabenizar a Agência Efe pelo 80º aniversário. É um número muito importante, e quero agradecer a grande cobertura que dão a todo o deporte espanhol durante todos esses anos. Uma agência como a Efe, que pode abordar as notícias do esporte ao redor do mundo, é de uma grande ajuda para nós. Graças a vocês, nossos êxitos, nossas vitórias, nossas derrotas, têm mais repercussão. Quero agradecê-los pelo grande trabalho que fazem. Desejo toda a sorte do mundo no futuro e que possam completar muitos anos mais, para seguir trabalhando desta maneira".

Fernando Alonso (piloto de automobilismo): "Quero mandar uma saudação e um parabéns à Agência Efe pelo 80º aniversário. A Agência Efe sempre foi uma referência em comunicação, em notícias, em dar uma grande cobertura do esporte em todo o mundo. Em nosso caso, na Espanha, com a Fórmula 1, não posso ser mais agradecido de ter tido vocês sempre ao lado e de ter grandes amigos na Agência Efe. Parabéns pelos 80 anos, pelos muito mais que chegarão, sempre com todo o profissionalismo. Parabéns".

Pau Gasol (jogador de basquete): "Queria dar meus parabéns pelos 80 anos da Agência Efe. Parabéns por todos esses anos de grande trabalho, de transmissão de informação. Tenho recordações muito boas, sobretudo de Jorge Muñoa (jornalista da agência), nos primeiros anos nos campeonatos e acompanhando a seleção, e também aqui na NBA. E depois de Antonio Martín (também jornalista da agência), que esteve cobrindo em Los Angeles, essa etapa tão bonita e especial que vivi lá. Muitas lembranças, felicidade e por mais 80 anos de Efe".

Gianni Infantino (presidente da Fifa): "Parabéns pelos 80 anos da Efe. Felicidade e parabéns. É um aniversário fantástico, porque como sabemos, a Efe sempre está presente. O que a Efe faz, o que a Efe está fazendo durante 80 anos, que sigam não só por mais 80, mas sim por 800 anos mais".

Marc Márquez (piloto de motovelocidade): "A Agência Efe representa jornalismo puro, por todos os anos que existe e, principalmente, porque não perde um fato, está em todos os eventos. São muito profissionais, perguntam o que importa. Desejo toda a sorte no futuro e que completem muitos anos mais".

Conchita Martínez (ex-tenista): "Sempre que relembro minha vitória sobre Martina Navratilova há 25 anos, um dos dias mais felizes da minha vida, lembro que a Efe estava lá para contar, como sempre esteve em todos os lugares em que joguei para contar essas notícias tão fantásticas".

Diego Simeone (técnico de futebol): "Envio uma saudação a vocês, diretores, profissionais e funcionários da Agência Efe, pelos 80 anos de vida. Deixo meu reconhecimento pelo trabalho que realizam diariamente, para nos manter informados de tudo o que acontece no mundo. Felicidades".

Jon Rahm (jogador de golfe): "Ter um jornalista espanhol, aonde vou no mundo, nos Estados Unidos, é sempre bom. Ter essa representação, falar com os espanhóis, sempre é bom".

Diego Forlán (ex-jogador de futebol): "A Efe sempre está lá, sempre esteve, e me acompanhou durante toda a minha carreira, por todas as partes do mundo. Por isso, desejo um feliz aniversário".

Raúl González (ex-jogador de futebol): "Quero parabenizar a Agência Efe pelos 80 anos. É um veículo que me acompanhou durante toda a trajetória esportiva na Espanha, Alemanha, Catar e Estados Unidos. O respeito e o carinho que me deram são recíprocos. Por isso, meus melhores desejos para que sigam próximos do esporte espanhol".

Fernando Torres (ex-jogador de futebol): "A Efe sempre com, suas fotos e seus textos, me acompanhando ao longo da minha carreira, em momentos muito importantes: como a estreia no Atlético, o gol na Eurocopa, no Mundial, a segunda Eurocopa, os meus maravilhosos anos na Inglaterra, com Liverpool e Chelsea. Tudo está nos arquivos da Efe. Só digo a vocês que espero que sigam com o mesmo rigor, honestidade e profissionalismo, cobrindo todas as informações, porque estarei acompanhando".