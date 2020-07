Purificadores portáteis, geradores de água potável movidos a ar e sistemas de água de baixo custo são algumas das soluções propostas pelos dez finalistas anunciados nesta sexta-feira no "Softys Water Challenge", uma competição que busca financiar iniciativas que proporcionem acesso à água a comunidades vulneráveis na América Latina.

A primeira edição do concurso, organizada pela empresa internacional de produtos higiênicos e sanitários Softys, parte do grupo de empresas CMPC, entra em sua última fase e se prepara para anunciar os três vencedores no dia 20 de agosto. O primeiro colocado receberá financiamento para tornar seu projeto realidade.