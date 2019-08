Richard Linklater anunciou que passará os próximos 20 anos rodando um novo filme, que será uma adaptação do musical "Merrily We Roll Along", de Stephen Sondheim e George Furth, segundo publicou nesta sexta-feira veículos especializados.

O novo projeto do cineasta seguirá a iniciativa de rodar projetos de longos períodos, já que "Boyhood: Da Infância à Juventude", indicado ao Oscar de melhor filme e vencedor do Globo de Ouro na mesma categoria, levou 12 anos sendo gravado.