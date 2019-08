O universo "Star Wars" ganhou vida nesta quinta-feira em Orlando, no centro da Flórida, onde a Disney inaugurou o esperado parque temático "Galaxy's Edge".

As filas para entrar no parque de quase 60 mil metros quadrados começaram a se formar na madrugada, atendendo à expectativa gerada para a inauguração. Segundo a imprensa local, por volta das 7h (8h em Brasília), a administração foi obrigada a fechar as portas porque já havia superlotação.