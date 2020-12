Madri, 23 de dez. (EFE) - Encerramos 2020 com uma seleção daquelas que consideramos as melhores fotos do ano. Foi um trabalho elaborado pelas mesas de Madrid, Lisboa e Bogotá, em que partilhamos o nosso trabalho compilando as melhores imagens dos últimos doze meses em que um inimigo desconhecido nos sacudiu com força, o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus, com seus mortos; seus efeitos na economia; na sociedade; na educação, mas que também nos revelou heróis anônimos.

IMAGENS: DEPARTAMENTO GRÁFICO DA AGÊNCIA EFE