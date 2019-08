"Era Uma Vez...em Hollywood" é um conto, como o próprio nome indica, e um jogo no qual o espectador deve esquecer do que sabe sobre o movimento hippie nos Estados Unidos e sobre Charles Manson para curtir o mais novo filme de Quentin Tarantino, que estreia nos cinemas do Brasil nesta quinta-feira.

O polêmico e cultuado diretor americano dedicou cinco anos para escrever o roteiro da história que se passa na Los Angeles de 1969. Mas mais do que falar sobre a amizade e o amor pelo cinema de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Cliff Booth (Brad Pitt), o filme é um convite às lembranças pessoais de Tarantino do período, os anos de sua formação cinematográfica, quando a indústria de Hollywood, as estrelas e o próprio país, com a Guerra do Vietnã em pleno apogeu, experimentavam um momento de mudança profunda.