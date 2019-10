O antigo estádio Ghazi, em Cabul, na capital do Afeganistão, abrigava duas paixões dos talibãs: o futebol e as execuções, realidades que conviviam todas as sextas-feiras sobre o gramado após a oração obrigatória na mesquita, uma época que alguns afegãos relembram hoje com nostalgia.

Na saída do templo, milhares de kabulis seguiam para o estádio onde assistiam o macabro espetáculo da implacável lei islâmica ou sharia, imposta entre 1996 e 2001 durante o regime talibã.