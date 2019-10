6 out 2019

EFE Ana Mengotti. Miami (EUA) 6 out 2019

A agência de notícias Efe, a quarta maior do mundo e a com maior presença na América Latina tem um futuro promissor e não poderia existir sem as Américas, segundo afirmou em entrevista o presidente da empresa, Fernando Garea.

O dirigente apresentará neste domingo, na 75ª Assembleia Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), que acontece em Miami, nos Estados Unidos, o projeto que lembra os 80 anos da fundação da agência, ao mesmo tempo que inicia o caminho de uma Efe mais avançada e com o mesmo rigor com a notícia.