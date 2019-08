O metrô de Viena não irá mais "perfumar" os trens para combater o mau cheiro que se acumula nos vagões, especialmente durante os meses de verão, depois que os usuários rejeitaram um projeto-piloto testado em julho, informou nesta segunda-feira a Wiener Linien, companhia pública municipal encarregada da rede de transporte na cidade.

Em comunicado, a Wiener Linien anunciou o fim do projeto após concluir que "os vieneses estão contentes com o aroma ambiental que há no metrô".