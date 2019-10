6 out 2019

EFE Juanjo Galán, Helsinque 6 out 2019

Um aperto de mãos do então ministro de Relações Exteriores da Finlândia, Alexander Stubb, em 2010, é o único reconhecimento oficial que o ex-diplomata Tapani Brotherus recebeu por salvar 2,5 mil chilenos após o golpe de Augusto Pinochet no Chile.

Aos 81 anos, Brotherus lembra com humildade dos trágicos fatos ocorridos no país sul-americano em 1973 e do silencioso trabalho humanitário que executou, uma história pouco conhecida que foi resgatada graças à série "Heróis Invisíveis", que estreará em breve em vários países.