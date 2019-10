O cubano-americano Félix Rodríguez, o agente da CIA que dirigiu a operação na Bolívia para capturar Ernesto Che Guevara, mas que culminou na sua execução há exatamente 52 anos, disse à Agencia Efe que, embora sua missão fosse salvar a vida do guerrilheiro, seu justiçamento foi o melhor que poderia ter acontecido.

A Efe falou com o agente aposentado da CIA, que tem 78 anos e vive em Miami, para conhecer sua opinião sobre a proposta do vereador Esteban Bovo e dos Jovens Republicanos de Miami, presididos por Armando Ibarra, para que 9 de outubro seja transformado no "Dia de Félix Rodríguez" no condado de Miami-Dade.