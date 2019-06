O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, alertou nesta quarta-feira em Berlim para a preocupante situação vivida na América Latina, uma região considerada até então estável, tanto pelas ações de grupos armados, como pela crise "específica" na Venezuela.

"Temos uma crise em uma região do mundo que há poucos anos acreditávamos que tinha alcançado uma relativa estabilidade", disse Grandi durante a apresentação em Berlim do relatório anual da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), segundo o qual o número de deslocados no mundo já chega a quase 71 milhões.