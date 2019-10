9 out 2019

EFE Buenos Aires 9 out 2019

Os integrantes da banda britânica Iron Maiden serão nomeados na próxima sexta-feira "visitantes de honra" da Argentina pela Câmara de Deputados do país.

A homenagem, feita a partir de uma iniciativa de jornalistas e fãs, ocorrerá na véspera de um show do grupo, uma das principais atrações da última edição do Rock in Rio, em Buenos Aires.