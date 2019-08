O ator Dwayne Johnson, o "The Rock", anunciou nesta segunda-feira por meio de um post no Instagram que se casou, em cerimônia secreta no Havaí, com a cantora Lauren Hashian, sua companheira desde 2007 e com quem tem duas filhas.

Johnson publicou duas fotografias: uma em que o casal aparece se beijando à beira mar e outra em que os dois aparecem celebrando o enlace.