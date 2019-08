Kyle Chandler, ganhador do Emmy de melhor ator de série dramática pelo papel em "Friday Night Lights" em 2011, integrará o elenco de um novo filme da Netflix, ainda sem título, no qual contracenará com Felicity Jones e George Clooney, que também será o diretor.

De acordo com o portal "Deadline", que divulgou a informação nesta quarta-feira, Chandler e Clooney voltarão a trabalhar juntos após a atuação na minissérie "Catch-22", da plataforma digital Hulu.