EFE Cidade do Vaticano 4 out 2019

Líderes e missionários indígenas participam de ato com o papa no Vaticano

Um grupo de líderes e missionários indígenas da Amazônia realizaram um ato no Vaticano nesta sexta-feira, três dias antes da abertura da Assembleia Especial do Sínodo para a região Pan-amazônica, que terá mais de 250 participantes até o dia 27 de outubro.

O papa Francisco, que hoje presidiu o ato da consagração do Sínodo para a Amazônia a São Francisco de Assis, padroeiro de hoje, plantou e regou com os indígenas e ativistas uma azinheira nos jardins do Vaticano, dentro dos muros do pontifício Estado.