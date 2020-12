Entre os profissionais de saúde diagnosticados com covid-19 durante a primeira onda do novo coronavírus na Espanha, 77% eram mulheres, segundo um estudo do Centro Nacional de Epidemiologia (CNE) do Instituto de Saúde Carlos III.

Publicado nesta quinta-feira, na revista do Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças, o estudo indica também que 20% de todos os positivos identificados eram profissionais da saúde.