O navio de salvamento marítimo de migrantes Ocean Viking, das organizações Médicos Sem Fronteiras e SOS Méditerranée, realizou o seu primeiro resgate no mar Mediterrâneo nesta sexta-feira, ao socorrer 85 pessoas em águas internacionais perto do litoral da Líbia, entre elas quatro crianças.

Fontes de SOS Méditerranée explicaram à Agência Efe que o bote de borracha que transportava os migrantes estava "em perigo em águas internacionais". Em publicação no Twitter, as ONGs garantiram que "todas as pessoas estão a salvo a bordo".