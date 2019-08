A onda de calor que chega ao Ártico após a passagem pela Europa levou nos últimos dias temperaturas recordes e causou uma aceleração do degelo na Groenlândia, um fenômeno que especialistas relacionam com as oscilações climáticas.

A estação do Instituto Meteorológico Dinamarquês (DMI) em Summit, no centro da camada de gelo permanente, registrou nos dois primeiros dias deste mês 2,7 graus e 4,7 graus, superando o recorde de 2012 de 2,2 graus, embora os números ainda devam ser contrastados com os da próxima estação para ser definitivo.