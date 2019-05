Um relatório divulgado nesta segunda-feira por um grupo de ONGs internacionais revelou que meninas são estupradas, usadas como escudos para "prevenir" ataques com balas e forçadas a se casar com soldados na República Democrática do Congo (RDC).

No documento, intitulado "Tudo o que tinha eu perdi", a Coalizão Global para Proteger a Educação dos Ataques (GCPEA), que é integrada por ONGs como Human Rights Watch (HRW), o Conselho Norueguês de Refugiados (NRC) e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), denuncia os abusos cometidos contra a infância durante o conflito da província de Kasai em 2016 e em 2017.