A poluição com microplásticos tem se espalhado por todos os cantos da Terra e, pela primeira vez na história, foram encontradas partículas concentradas em amostras de gelo do Ártico canadense.

Uma expedição científica que percorreu entre os dias 18 de julho e 4 de agosto a chamada Passagem do Noroeste - rota marítima localizada acima do Círculo Polar Ártico e que permeia diversos estreitos no norte da América - identificou pequenos pedaços de plástico no gelo perfurado ao longo do trajeto.