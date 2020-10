7 out 2020

EFE Cidade do Vaticano 7 out 2020

O Papa Francisco, junto com colaboradores mais próximos e membros da Cúria, compareceram à audiência geral desta quarta-feira sem máscara, que desde hoje se tornou obrigatória na Cidade do Vaticano, mesmo em espaços abertos, em tentativa prevenir a propagação do novo coronavírus.

A solenidade foi realizada no Salão Paulo VI e não na Praça de São Pedro, por causa da chuva. Centenas de fiéis usavam proteção facial, mas a distância de segurança também não foi mantida entre as cadeiras.