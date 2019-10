Mais de 20 pescadores norte-coreanos foram resgatados nesta segunda-feira, após o barco no qual estavam naufragar ao se chocar com uma patrulheira da Agência de Pesca do Japão que tentava expulsar a outra embarcação das águas da sua zona econômica exclusiva (ZEE).

O choque aconteceu por volta das 9h10 (horário local; 21h10 de domingo em Brasília), 350 quilômetros a noroeste da península de Noto, no mar do Japão (chamado mar do Leste na Coreia do Norte e na Coreia do Sul). O navio de vigilância japonês alertava a embarcação sobre a sua intromissão e ordenava a saída da região.