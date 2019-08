Uma pesquisa internacional liderada pela Universidade de New Hampshire (EUA) demonstrou que as árvores e as florestas estão "aprendendo" a se adaptar à mudança climática e aproveitam com mais eficiência a água que recebem.

O estudo, publicado pela revista "PNAS", revelou que as florestas ajustaram a maneira de crescer diante da mudança climática aproveitando só o efeito fertilizante do dióxido de carbono, com um crescimento mais rápido se a água for abundante.