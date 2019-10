16 out 2019

EFE Sófia 16 out 2019

A polícia da Bulgária prendeu, nesta quarta-feira, quatro torcedores pelos incidentes racistas ocorridos na última segunda-feira durante o jogo entre a seleção búlgara e Inglaterra, em Sófia, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2020.

De acordo como o comunicado divulgado pelo Ministério do Interior búlgaro, outras prisões - especialmente de suspeitos que estão fora da capital do país -, devem acontecer ao longo do dia.