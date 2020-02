O ator Rick Moranis voltará a atuar após mais de duas décadas de afastamento, para ser o protagonista do novo filme da série "Querida, Encolhi as Crianças", que está sendo produzida pela Disney, segundo informou nesta quarta-feira o site especializado "Deadline".

Joe Johnston, que foi o diretor do primeiro filme da franquia, em 1989, será o responsável pela nova obra, que já tem confirmada a participação do humorista Josh Gad.

Moranis se tornou estrela com a participação em "Querida, Encolhi as Crianças", depois de ter participado de "Os Caça-Fantasmas", de 1984, "S.O.S.: Tem um Louco Solto no Espaço", de 1987.

O canadense, no entanto, decidiu deixar a carreira quando a mulher, Ann Belsky, morreu em 1997, aos 34 anos, em decorrência de um câncer. O ator, então, preferiu cuidar dos filhos.

"Querida, Encolhi as Crianças" contava as aventuras do cientista Wayne Szalinski, que por causa de um erro, deixou os dois filhos e os dois filhos de um vizinho em tamanho reduzidos.

O filme teve grande sucesso e arrecadou no mundo inteiro US$ 222,7 milhões, além das sequências "Querida, Estiquei o Bebê", de 1992, e "Querida, Encolhi a Gente", de 1997.

A nova obra dirigida por Johnston - que não se envolveu com as continuações -, trará Gad como o filho adulto de Moranis, que assim como o pai, também encolheria os filhos.