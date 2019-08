A história de heroísmo de Stanislawa Leszcynska, que arriscou a própria vida para realizar 3 mil partos em meio ao cenário de morte e desolação do campo de concentração nazista de Auschwitz, será levada ao cinema por sua sobrinha-neta, Maria Stachurska, sogra do atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique e da seleção polonesa.

O documentário começa na Polônia sob a ocupação nazista. Apesar do medo de ser presa, Stanislawa e seu marido decidiram ajudar os judeus confinados na cidade de Lódz, na região central do país. Ela levava clandestinamente comida a eles, servindo-se da liberdade de movimento que tinha pela condição de parteira.