8 out 2019

EFE Copenhague 8 out 2019

O canadense naturalizado americano James Peebles e os suíços Michel Mayor e Didier Queloz foram anunciados nesta terça-feira como vencedores do Nobel de Física devido à contribuição para o entendimento da evolução do Universo e o lugar da Terra no Cosmos, informou a Real Academia das Ciências da Suécia.

Peebles foi premiado pelas descobertas teóricas em cosmologia física, enquanto Mayor e Queloz por identificarem um exoplaneta orbitando uma estrela solar.