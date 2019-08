As redes sociais da Turquia foram inundadas nesta sexta-feira com chamadas ao boicote à marca de cerveja mais popular do mercado (Efes), porque a fabricante Anadolu Efes lançou dois produtos com nomes considerados sexistas pelos consumidores.

Os produtos da discórdia, elaborados em parceria com o fabricante dinamarquês Mikkeller, se chamam "Zilli Sally" e "Delikanli Henry", o que se pode traduzir como "Sally, a megera" e "Henry, o bom moço".