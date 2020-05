A Organização Mundial de Turismo (OMT) alertou nesta quinta-feira que o turismo internacional poderá cair de 60% a 80% em 2020 como consequência da pandemia da Covid-19, naquela que é apontada como a "pior crise" enfrentada por este setor desde o início dos registros, há 70 anos.

De acordo com o último balanço mundial da OMT, somente no primeiro trimestre o setor teve uma queda de 22%, com 67 milhões a menos de turistas internacionais, traduzindo em números isso significa US$ 80 bilhões (cerca de R$ 450,6 bilhões) em exportações perdidas.