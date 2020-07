Um terço das crianças do mundo, cerca de 800 milhões no total, estão intoxicadas por chumbo, uma neurotoxina que pode causar danos irreparáveis ao cérebro, de acordo com um relatório publicado nesta quarta-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a ONG Pure Earth.

O estudo afirma que uma em cada três crianças tem níveis de chumbo no sangue iguais ou superiores a 5 microgramas por decilitro, o nível em que é considerado necessário agir.