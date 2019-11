O CEO do Airbnb, Brian Chesky. EFE/Arquivo

O site de aluguel de imóveis particulares Airbnb anunciou nesta quarta-feira que vai verificar todas as ofertas publicadas em sua plataforma e assegurar-se de que correspondem ao anunciado, depois da chacina de Halloween em uma casa na Califórnia, que deixou cinco mortos.

O CEO da companhia, Brian Chesky, afirmou que o objetivo do Airbnb é verificar 100% dos anúncios a partir de agora até o fim de 2020, o que representaria garantir que os anfitriões são quem dizem ser. O site trabalhará também para se certificar que as fotografias e dados dos lugares estão corretos e que estes cumprem com os requisitos de segurança.