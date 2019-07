A Amazon anunciou nesta quinta-feira um plano de capacitação para seus funcionários no valor de US$ 700 milhões (R$ 2,62 bilhões), com o objetivo de manter um terço de seu quadro atual de trabalhadores nos Estados Unidos até 2025, apesar do avanço da automatização.

Em comunicado, a empresa indicou que o programa de formação profissional beneficiará cerca de 100 mil funcionários dos 300 mil empregados por ela nos Estados Unidos. O treinamento focará em habilidades e conhecimentos tecnológicos.