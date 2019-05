Sem fazer alarde, a Apple anunciou nesta terça-feira uma atualização da linha do MacBook Pro, que ganhou processador de até oito núcleos e um teclado redesenhado após várias queixas sobre a fragilidade das teclas.

A empresa também anunciou que substituirá gratuitamente os teclados dos modelos anteriores que já utilizam o mecanismo "borboleta". Sem dar muitos detalhes, a Apple disse que as teclas na nova versão do laptop são feitas com um material diferente, capaz de solucionar as reiteradas queixas dos clientes.