A empresa de cibersegurança Kaspersky registrou no segundo trimestre de 2019 um aumento nas tentativas de sequestro de dados de usuários por parte de hackers.

Segundo um relatório apresentado pela empresa, 232.292 usuários únicos de todo o mundo foram alvo de ataques com "ransomwares", uma espécie de vírus que dá ao hacker controle do computador dos usuários, um aumento de 46% em relação ao segundo trimestre de 2018. No entanto, em relação aos três primeiros meses deste ano, houve 50.000 casos a menos.